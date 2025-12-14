News

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Un 64enne italiano è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all’altezza del civico 30. L’uomo, in sella a uno scooterone Yamaha TMax, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Impegnati nei rilievi gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale.  

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per agevolare la viabilità nella zona.  

