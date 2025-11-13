News

Roma, forte odore di gas a piazza Mastai a Trastevere: controlli dei vigili del fuoco

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un forte odore di gas è stato sentito nella serata di oggi, giovedì 13 novembre, a piazza Mastai, nel quartiere di Trastevere a Roma. Diverse le telefonate di segnalazione arrivate al 112 per una possibile perdita di gas che intorno alle 20 è stata avvertita nettamente nell’aria tra piazza Sonnino e via della Luce.  

Sul posto, insieme a poliziotti, agenti della Polizia Locale e a un’ambulanza, sono intervenute le squadre 7a e Crrc dei Vigili del fuoco, ancora impegnati nei rilevamenti in tutte le zone dove sono presenti i contatori del gas. A breve è atteso l’arrivo del personale Italgas. 

