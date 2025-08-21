News

Roma, cadavere sul tetto a Monteverde: forse era un ladro di appartamenti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Potrebbe essere un ladro di appartamenti l'uomo, trovato senza vita ieri pomeriggio sul tetto di un'autorimessa, all'interno di un'area condominiale di via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde Vecchio a Roma. A segnalare il cadavere era stato un residente di un palazzo vicino che affacciandosi aveva notato il corpo che presentava lesioni compatibili con una caduta dall'alto e segni di decomposizione.  Escluso da chi indaga il suicidio, mentre si ipotizza che l'uomo potrebbe essere caduto nel tentativo di arrampicarsi. Mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri, risposte sulle cause della morte sono attese dall'autopsia disposta dalla procura di Roma. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Webuild si conferma leader mondiale nel settore acqua...

Andy Diouf, chi è il centrocampista vicino all’Inter

Fedez si esibisce davanti ai figli Leone e...

Sinner, agli Us Open il sorpasso di Alcaraz?...

Kyrgios, ritorno in campo rimandato: si ritira dagli...

Leoncavallo, Jacopo Fo: “Disprezzo per chi fa cultura,...

Gaia come sta, costretta ad annullare il concerto:...

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è nato un...

Ragusa, bimbo di due anni annega in piscina...

Ucraina-Russia, Trump frena sul trilaterale con Putin e...