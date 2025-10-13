News

Roma, bombola di gas esplode sulla Prenestina: auto in fiamme, alta colonna di fumo

by Adnkronos
(Adnkronos) – Una bombola di gas semivuota è esplosa oggi, lunedì 13 ottobre, in un'abitazione di via Palmiro Togliatti, all'angolo con via Prenestina, a Roma. Un detrito ha colpito un'auto parcheggiata nelle vicinanze, che a sua volta ha preso fuoco. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia.  Subito dopo l'esplosione e l'incendio si è levata dalla zona un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza. 
