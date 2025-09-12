News

Roma, bomba carta esplode davanti ingresso centro sociale ‘La Strada’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una bomba carta è esplosa all'alba davanti alla saracinesca del centro sociale 'La Strada' di Roma, alla Garbatella, presumibilmente per forzarla. Sul posto i poliziotti, chiamati da alcuni residenti spaventati dal boato, ora impegnati negli accertamenti.  "Un ordigno è stato fatto esplodere davanti all’ingresso del CSOA La Strada in via degli Armatori. Accanto, uno striscione con scritto: 'Di Battista puttana di Hamas'. Nonostante la violenza dell’attacco, non sono riusciti ad entrare nel locale", denuncia sui social Luciano Ummarino, Assessore alla Cultura del Municipio VIII, che continua: "La matrice è chiara: ambienti filo-israeliani che vogliono colpire chi, come noi, si batte per la fine del genocidio a Gaza, per la libertà del popolo palestinese e contro le politiche criminali del governo Netanyahu. La nostra è una lotta limpida: contro la guerra e le logiche di oppressione, per la libertà dei popoli, mai contro il popolo ebraico. Continueremo le nostre battaglie alla luce del sole: le bombe notturne appartengono da sempre alla vigliaccheria degli squadristi". Nel pomeriggio, alle 17.00, è stata convocata un'assemblea pubblica.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bologna, non si fermano all’alt e si schiantano...

Legno, Cottarelli: “Riuso e riciclo fondamentali sia a...

Legno, Bedogna (Conlegno): “Consorzi e territorio mostrano importanza...

Ascolti tv 11 settembre, ‘La Ruota della Fortuna’...

Mattarella: “Ventotene ispirazione valori di pace e democrazia,...

Barbara D’Urso torna in tv dopo due anni:...

Dalla cucina alla cameretta, in casa i rischi...

Harry a Kiev con la sua Invictus Games...

Italia divisa tra sole e acquazzoni, meteo ‘movimentato’...

Armani, ecco la divisione dell’eredità: 100% della società...