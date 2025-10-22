Roberta Sammarelli lascia i Verdena: “Tempo di andare in altra direzione”

(Adnkronos) – Dopo quasi trent’anni di musica condivisa, Roberta Sammarelli lascia i Verdena. La bassista, volto storico della band bergamasca insieme ai fratelli Alberto e Luca Ferrari, ha annunciato la sua decisione con un lungo post su Instagram. “Sarò onesta perché è nella mia natura esserlo – scrive -. Qualcuno già sa, qualcuno lo sospetta, qualcuno invece non se lo aspetta: non suonerò più nei Verdena. È stata una scelta (molto difficile) che ho preso alla fine del tour del 2023 e che ho comunicato alla band già a quel tempo. La notizia non è stata divulgata fino a oggi: chi segue i Verdena sa che non siamo mai stati bravi con le parole, ma è arrivato il momento di dirlo”. Un messaggio carico di emozione, che ripercorre con gratitudine il percorso artistico e umano iniziato da giovanissima, a soli 16 anni, e durato tre decenni: “Sono stati anni speciali, a volte incredibili, a volte complessi, altri commoventi – sottolinea la bassista -. Niente potrà cancellare quello che è stato fatto, che fortunatamente resta indelebile nella musica. Ora sento il bisogno di andare avanti, in un’altra direzione, in uno o più viaggi che non so dove mi porteranno, ma che è il momento di intraprendere. Buona fortuna a tutti”. Anche Luca e Alberto Ferrari hanno condiviso un messaggio ufficiale sui canali della band: “Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, alla fine del tour ‘Volevo Magia’, Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album. È da un po’ che questa cosa era in attesa di essere detta, ma forse ci serviva del tempo per metabolizzare. Ringraziamo veramente tanto chi ci ha seguito e aiutato in questi anni. Sperando che il futuro sorrida a tutti”. La comunicazione si chiude con una frase in pieno stile Verdena: “Siamo tutti sensibili al ridicolo e alla vergogna”. L’uscita di Roberta segna la fine di un’era per i Verdena, tra le band più coerenti del rock alternativo italiano.

