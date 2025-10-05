Richard Gere a Che tempo che fa: “Trump strano ma furbo”

(Adnkronos) – Donald Trump è "strano ma furbo". E' il giudizio che Richard Gere dà sul presidente degli Stati Uniti a Che tempo che fa, oggi 5 ottobre, nella prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Fabio Fazio. "È un momento estremamente oscuro negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in tutto il resto del mondo. Abbiamo un presidente che è decisamente strano e decisamente sui generis. Io non credo che nessuno capisca davvero chi sia, che cosa voglia fare, ma è furbo nella manipolazione di tutti: è stato eletto presidente due volte, abbastanza stranamente: due volte", dice Gere. "Quindi è furbo, sa dove sono le paure della gente, le debolezze e sa avvantaggiarsene. Questo succede in tutte le forme di fascismo, quando ci sono delle debolezze nelle persone. Nei giorni immediatamente seguenti la sua elezione ha fatto dei tagli su denaro che andava nell'istruzione, in Africa, in medicina, in assistenza di base. Questo lo ha fatto dalla sera alla mattina", aggiunge. "Avevamo un programma straordinario di sostegno che era stato voluto dal presidente precedente che ha salvato da 10 a 20 milioni di vite: non ha più voluto sovvenzionarlo e anche non ha più voluto sovvenzionare le mense dei bambini in America. È assolutamente strana questa cosa e nessuno capisce come sia potuto capitare in un Paese dove noi siamo sempre stati orgogliosi delle cose che abbiamo fatto, come questi programmi meravigliosi di aiuto. La democrazia e la gentilezza di base vanno via via scemando", afferma ancora. —internazionale/[email protected] (Web Info)