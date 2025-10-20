‘Reporter per un giorno’, al via concorso Rai per giovani under 30

(Adnkronos) – “Giornalisti per un giorno a Perugia”. È il concorso nazionale lanciato dalla Rai con la Scuola di giornalismo di Ponte Felcino (Pg), aperto alle candidature a partire dal 27 ottobre fino al 12 novembre. Sei giovani abbonati, aspiranti reporter, avranno l’occasione di vivere due intense giornate di formazione e lavoro in redazione, tra radio, tv e web, a fianco degli allievi del corso. Un’iniziativa della Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali della Rai in collaborazione con il Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo. Il workshop – dettaglia una nota Rai – si terrà il 3 e 4 dicembre 2025 nella storica sede di Villa Bonucci a Ponte Felcino (Pg) e sarà interamente dedicato alla pratica giornalistica sotto la guida di Alessio Zucchini e Marco Bariletti del Tg1 e Giorgio Zanchini di Radio1. I partecipanti potranno cimentarsi con la scrittura e la conduzione, il lavoro al desk e l’attività da inviato, fino alla regia tecnica e al coordinamento editoriale. “Vogliamo coinvolgere il nostro pubblico in modo sempre più profondo nella vita dell’azienda2, commenta Roberto Ferrara, direttore Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali della Rai. “Offrire a sei giovani abbonati l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nel mondo del giornalismo professionale- aggiunge- è un modo concreto per stimolare i giovani a coltivare il talento e la passione per la comunicazione”.

Al termine delle due giornate “aula”, i ragazzi avranno sperimentato concretamente il lavoro di una vera redazione, realizzando edizioni complete del telegiornale e del giornale radio e, a completamento dell’esperienza formativa, il 5 dicembre potranno visitare la sede Rai di Perugia, per conoscere da vicino l’organizzazione e il funzionamento di una sede regionale dell’azienda. "Nuove abitudini di fruizione dell’informazione, piattaforme e social network mettono sempre più in gioco il ruolo stesso del giornalista e la sua funzione di mediazione", dice Flavio Mucciante, presidente del Centro radiotelevisivo di Perugia. "Per questo -precisa- è fondamentale accendere i riflettori sulla funzione delle scuole di giornalismo, dove si costruisce il futuro di questo mestiere con la formazione di professionisti, che ad una ricchezza culturale sappiano unire valori etici e padronanza delle nuove tecnologie”. Il workshop è riservato a sei giovani under 30 abbonati Rai (o figli di abbonati), purchè il nucleo familiare di appartenenza sia in regola con il pagamento del canone. selezionati tramite il concorso “Giornalista per un giorno a Perugia”. Possono partecipare gli abbonati nati non prima del 1° gennaio 1996, gli abbonati maggiorenni di qualsiasi età che abbiano un figlio nato tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2006, purché il nucleo familiare sia in regola con il pagamento del canone. Le candidature potranno essere presentate dal 27 ottobre al 12 novembre 2025, inviando una e-mail a [email protected] . I vincitori saranno scelti tramite sorteggio, che si terrà il 19 novembre 2025. Il regolamento completo del concorso è consultabile sul sito www.rai.it.

