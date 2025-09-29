News

Regionali Marche, iniziato lo spoglio. Exit poll: Acquaroli in vantaggio su Ricci

by Adnkronos
(Adnkronos) – Con la chiusura delle urne alle 15 nelle Marche, è iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni regionali. Quando sono pervenuti i dati di 322 sezioni su 1.572, l'affluenza è al 50,13%.   Sono sei i candidati: la coalizione di centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra insieme al M5s l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).  Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'82%, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è al 48-52% mentre l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra insieme al M5s è al 46-50%. La candidata Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) è tra lo 0,0% e il 2%. Secondo l'instant poll Swg per il TgLa7, Acquaroli è al 48,5-52,5% mentre Ricci al 45,5-49,5%. Gli altri candidati sono al'1-3%. Copertura 85%. Francesco Acquaroli al 46-50% e Matteo Ricci al 46-50% secondo l'Instant poll realizzato in esclusiva da Youtrend per Sky Tg24.  —[email protected] (Web Info)

