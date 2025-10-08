News

Regionali, centrodestra trova accordo su Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il centrodestra avrebbe trovato un'intesa sulle ultime caselle mancanti per le regionali, ovvero Puglia e Veneto. La decisione sarebbe emersa durante il vertice tra i leader della maggioranza tenutosi oggi a palazzo Chigi, convocato per discutere della manovra economica. In Puglia il candidato governatore sarebbe il civico Luigi Lobuono mentre per il dopo Zaia sarebbe stato scelto il vice di Matteo Salvini, Alberto Stefani.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gaza e Flotilla, manifestanti in piazza: “Stop complicità...

Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori,...

Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno...

Romano (InfoCamere): “Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile...

Fmi chiede all’Europa ‘uno zar del mercato unico’...

Ghezzi (InfoCamere): “AI consentirà una svolta epocale”

Imprese, Tripoli (Unioncamere): “Senza organismi intermedi il futuro...

Imprese, La Barbera (commercialisti): “Con digitalizzazione burocrazia e...

Imprese, Barcellona (Cciaa Palermo Enna): “Con Camera del...

Imprese, Albanese (Cciaa Palermo-Enna): “Sostenere Pmi in transizione...