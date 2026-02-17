News

Referendum, l’ironia di Gasparri sui social: “Io sto con Gratteri e Di Matteo, per questo voto sì”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Ricorre all’ironia Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, che, per promuovere le ragioni del sì al referendum sulla giustizia, pubblica un video sui social in cui si vedono anche la clip del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri che si esprime a favore del sorteggio per il Csm e quella del sostituto alla Procura nazionale antimafia Nino Di Matteo che si schiera contro le correnti parlando di sistema para-mafioso. 

“Io sto con Gratteri” che dice che chi è iscritto a una corrente è molto avvantaggiato e l’unica via di uscita è il sorteggio – spiega il presidente dei senatori azzurri – “Io sto con Di Matteo” che dice che privilegiare il criterio dell’appartenenza a una corrente è molto simile all’applicazione del metodo mafioso, “per questo voto sì al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia”.  

“Con un Csm a sorteggio la magistratura sarà libera e autonoma da correnti, partiti, parlamenti e finiranno condizionamenti di ogni tipo”, sostiene Gasparri, che esorta a votare sì “per un Csm trasparente e una magistratura non condizionata da nessuno”.  

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Farmaci, in Europa primo e unico biologico ultra...

Milano Cortina 2026, volano ricerche a tema olimpico...

Roma: appello Mun. I, ‘biblioteca centrale per ragazzi...

Bendazzoli (Acer): “Offerta scarsa su memorie ram: effetto...

Teatri in fiamme, i roghi che hanno segnato...

D’Angelo (Acer): “Celebriamo 50 anni di innovazione guardando...

“Arriva il truffatore”, la Norvegia accoglie Bastoni per...

Iran, Khamenei agli Usa: “Navi da guerra nel...

Spray al peperoncino in discoteca, caos e ragazzi...

Porti: 2025 in crescita per Roma e Lazio,...