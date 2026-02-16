News

Referendum giustizia, ministero ad Anm: rendere noti finanziamenti ricevuti da Comitato del No

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – In un documento firmato dal capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e inviato al presidente dell’Anm Cesare Parodi si solleva ”un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell’Anm”. Al ministero della Giustizia è arrivato ”un atto di sindacato ispettivo con il quale”, si legge nel documento, il parlamentare interrogante riferisce che il ”segretario generale dell’Anm avrebbe dichiarato che il ‘Comitato Giusto dire No’ promosso dall’Anm ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria”. 

”Sottopongo alle vostre valutazioni, pertanto, l’opportunità di rendere noto alla collettività, nell’ottica di piena trasparenza gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato ‘Giusto dire No’ da parte di privati cittadini”, si legge nella lettera. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Calabria: Unicredit, hub innovativo per lavoro e e...

Caso Bastoni, 5 milioni di interazioni in 2...

Obama, retromarcia sugli alieni: “Non ho mai visto...

Dramma sul lavoro in Salento, 22enne muore nell’azienda...

Milly Carlucci ufficializza ‘Canzonissima’, il varietà prossimamente su...

Bimbo trapiantato a Napoli, mamma: “Per ora resta...

Milano Cortina, incubo McGrath: inforca e ‘butta’ l’oro...

Marotta: “Gogna mediatica contro Bastoni. Saviano? Non so...

Ue, Ghribi (Gsd-Gksd): “Rapporto transatlantico centrale e imprescindibile”

X down oggi 16 febbraio, problemi al social:...