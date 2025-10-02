News

Rapporto Inapp: “Il 38,2% degli uomini è soddisfatto della vita contro il 34,5% delle donne”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – In termini di benessere complessivo, oltre la metà dei Paesi europei, rilevati dal Rapporto nazionale sul Round 11 realizzato dall’Inapp si dichiara 'soddisfatto della propria vita'. In Italia lo sono il 38,2% degli uomini contro il 34,5% delle donne, mentre l’insoddisfazione è prevalentemente femminile e si amplifica con l’avanzare dell’età.  Il Rapporto evidenzia, inoltre, la distanza tra le reali criticità di genere del nostro Paese e la consapevolezza della loro esistenza da parte della popolazione.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tre morti in un incidente sull’Aurelia a Grosseto

Lavoro, Inapp: “Donne caregiver 10% in più degli...

Lavoro, Inapp: “Differenze percepite da 58% donne e...

Al volante senza cintura e al telefono, bufera...

Cancro al seno: negli Hard Rock Cafe di...

Flotilla, una barca verso Gaza? Mikeno non si...

Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e...

Flotilla, manifestazioni pro Pal in tutta Italia. Occupata...

Bologna-Friburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Flotilla, Tajani: “22 italiani fermati. Sono in buone...