News

Rangers-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Il club giallorosso vola oggi, giovedì 6 novembre, in Scozia per sfidare Rangers Glasgow – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della seconda competizione europea. La squadra di Gasperini, reduce dalla sconfitta per 1-0 di San Siro con il Milan nell’ultima giornata di Serie A, vuole invertire la rotta in Europa. Dopo la vittoria dell’esordio con il Nizza infatti, sono arrivate due sconfitte consecutive, entrambe all’Olimpico, prima contro il Lille e poi con il Viktoria Plzen, che hanno lasciato la Roma al 23esimo posto, appena dentro la zona playoff, a quota 3 punti. 

 

La sfida tra Rangers e Roma è in programma oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Rangers (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons; Barron, Raskin, Meghoma, Moore; Danilo, Chermiti. All. Rohl 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini 

 

Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Belgio, avvistamento droni: si riunisce Consiglio sicurezza nazionale

Filippine, tifone Kalmaegi: bilancio sale ad almeno 140...

X Factor, stasera 6 novembre: terzo live a...

Farmacisti oggi in sciopero, braccia incrociate per 24...

Test nucleari e minacce, Putin risponde a Trump....

Bollette salate? Ecco come risparmiare sul riscaldamento in...

Rischio inverno rigido e nevicate, Niña minaccia anche...

Trump-Putin, armi nucleari e annunci: il nuovo braccio...

Marsiglia-Atalanta 0-1, Samardzic salva Juric nel finale

Elezioni Campania, Boccia ritira sua candidatura dopo un...