Quando torna in campo Sinner? Il big match con Alcaraz prima tappa verso gli Australian Open

(Adnkronos) – Archiviato il capodanno a Montecarlo, per Jannik Sinner è ora di pensare ai primi impegni del 2026. Il fuoriclasse azzurro sta svolgendo la preparazione per la nuova stagione, per tornare subito in campo al top con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva agli Australian Open e lanciare la nuova sfida a Carlos Alcaraz per il numero uno. Ma quali saranno i primi appuntamenti del calendario per il numero 2 del ranking Atp? Ecco quando tornerà in campo Sinner.

La prima curiosità è che per vedere la sfida Sinner-Alcaraz non servirà aspettare la finale degli Australian Open o dei prossimi Masters 1000, visto che il 10 gennaio l’azzurro e lo spagnolo si affronteranno in un match d’esibizione a Seul, in Corea del Sud. Si tratta della ricchissima “Hyunday Card Super Match”, che permetterà ai due mostri del tennis mondiale di confrontarsi in una sfida di lusso per aprire il nuovo anno. Sinner poi volerà a Melbourne, dove dal 18 gennaio proverà a difendere il titolo agli Australian Open. Un’impresa non facile, visto che Alcaraz ha già avvisato che lo Slam australiano sarà uno degli obiettivi principali del 2026.

Prima del debutto ufficiale in Australia, Sinner scenderà però in campo anche il 14 gennaio nel “Million Dollar 1 Point Slam”, torneo in cui professionisti e dilettanti si affronteranno in sfide a eliminazione da un solo punto per assicurarsi un ricchissimo montepremi. Poi, il 16 gennaio, un altro test contro Felix Auger-Aliassime.

