News

Puglia, Orlando: “La Regione ha usato bene i fondi Ue”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “In questi anni la Puglia ha utilizzato bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles anche contravvenendo a quel luogo comune che vede il Sud sempre incapace di gestire le risorse”. Lo ha detto Pasquale Orlando, dirigente della struttura speciale attuazione del Por e della sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia, a margine del seminario intitolato “Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future”, organizzato nell’ambito della Fiera del Levante a Bari. “Le politiche di coesione in questi anni sono state molto importanti nella nostra regione” perché “hanno dato la possibilità di intervenire in tanti settori, dai servizi digitali alle infrastrutture, alla mobilità, i centri urbani”, ha evidenziato il dirigente ricordando “gli interventi molto importanti fatti nel campo del welfare e della formazione” senza dimenticare “la politica industriale”.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Puglia, Toni (Puglia Sviluppo): “Su bandi numeri lusinghieri”

‘X Factor 2025’, oggi la seconda parte delle...

Caldo anomalo fino a 34°, poi brusco cambio...

Berlingerio (Dip. Sviluppo economico Puglia): “Le imprese pugliesi...

Abc sospende show di Kimmel per commenti su...

Mondiali pallavolo, oggi Italia-Ucraina: orario e dove vederla

Gaza, raid senza fine sulla Striscia. Smotrich choc:...

Prima giornata da record al Campania Mater, tra...

Champions League, oggi Manchester City-Napoli: orario, probabili formazioni...

Pino Daniele, oggi il concerto-evento a Napoli: da...