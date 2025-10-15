News

Professioni, Venturini (iGuzzini): “Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “iGuzzini è molto contenta e orgogliosa di aver avuto l’opportunità di partecipare al 69esimo Congresso nazionale degli ingegneri”. Lo dice, all’Adnkronos/Labitalia, Cristiano Venturini, ceo iGuzzini, a margine del Congresso nazionale dell’Ordine degli ingegneri, che oggi fa tappa in Croazia.  “La nostra azienda – spiega – da sempre promuove la buona luce, la cultura della buona luce che si differenzia tantissimo dall’illuminare uno spazio in maniera asettica. E’ fondamentale interloquire con i progettisti di oggi per costruire il futuro, al fine che il progetto possa essere significativo per le persone e per l’ambiente”. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Meloni accelera su ‘fase 2’ per la ricostruzione...

Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati: perquisizioni in...

Professioni, Belli (Kimia): “Da oltre 45 anni al...

Professioni: Perrini (Cni): “Riforma momento decisivo per ingegneri”

Festa del cinema di Roma, al via oggi...

Gaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il...

Sinner-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv

This is me torna stasera 15 ottobre su...

Nato, al quartier generale il vertice dei ministri...

Gaza, consegnati i corpi di altri 4 ostaggi....