News

‘Pomeriggio cinque’ cambia nome e diventa ‘Dentro la notizia’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – 'Pomeriggio cinque' cambia nome e diventa 'Dentro la notizia'. L'annuncio è arrivato a sorpresa, direttamente dal nuovo padrone di casa, Gianluigi Nuzzi attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Nuzzi si è mostrato all'interno dello studio ancora in fase di allestimento, svelando in anteprima i dettagli di un progetto che promette di cambiare radicalmente l'approccio all'informazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. "Sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5", ha esordito il giornalista. "Le scenografie le dobbiamo ancora allestire, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento, perché si chiamerà 'Dentro la Notizia'". Le parole di Nuzzi sembrano segnare un distacco dalla formula dell'infotainment per abbracciare un approccio più giornalistico e investigativo, marchio di fabbrica del conduttore di 'Quarto Grado' . "Insieme entreremo nei racconti delle notizie che ogni giorno, come un mosaico, compongono il nostro Paese", ha spiegato. "Tutti i pezzettini devono arrivare bene insieme e così noi arriveremo alla verità". L'appuntamento per i telespettatori è fissato per tutti i giorni, a partire dalle ore 17:00 , su Canale 5. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Donnarumma, il Psg non lo convoca per la...

Francia, l’ultimo strillone di Parigi decorato da Macron:...

Autostrada A1 chiusa a nord di Roma, traffico...

Addio ai grembiuli rosa e blu in un...

Atletica, Doualla ai Mondiali? La proposta di Mei:...

Ztl Roma, Patanè chiarisce: “In fascia verde nessun...

Intossicazione da botulino, sul food truck di Diamante...

Mediobanca, Caltagirone su assemblea 21/8: “Ancora gravi carenze...

Botulino, casi a Diamante: salgono a 10 indagati....

Inchiesta urbanistica Milano, spuntano nuove chat con il...