News

Pisa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Trasferta di campionato per il Bologna. Oggi, lunedì 2 marzo, i rossoblù sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – all’Arena Garibaldi nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Brann ai playoff di Conference League, che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale, mentre nell’ultima giornata di campionato aveva vinto con lo stesso risultato contro l’Udinese. Il Pisa invece nell’ultimo turno è stato battuto dalla Fiorentina 1-0 al Franchi. 

 

La sfida tra Pisa e Bologna è in programma oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Marin, Iling Junior; Moreo, Durosinmi. All. Hiljermark 

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All. Italiano 

 

Pisa-Bologna sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran:...

Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa...

Conti pubblici, nel 2025 deficit scende al 3,1%....

Ascolti tv, il film su Battiato vince prima...

Brignone, stagione finita: “Mi prendo una pausa, corpo...

Gyala, deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro

Tram deragliato a Milano, conducente indagato per disastro...

Indian Wells, stanotte sorteggio: orario, possibili avversari Sinner...

Sanremo in chiave ‘green’, i look dei Big...

Ora legale in Italia, quando arriva e come...