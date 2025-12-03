News

Pinguini Tattici Nucleari, il frontman Riccardo Zanotti è diventato papà: l’annuncio

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Per favore non piangere”. Con queste parole cariche di emozione, Riccardo Zanotti ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta. Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari ha condiviso una tenera foto sul profilo social del gruppo che lo ritrae mentre tiene in braccio il neonato, nato il 29 novembre.  

 

Nessun dettaglio sul nome, in perfetta linea con la massima riservatezza che il cantante ha mantenuto nel corso degli anni sulla sua vita privata. La notizia ha colto di sorpresa molti fan, che nei commenti hanno espresso tutto il loro entusiasmo e affetto per il cantante e per la sua compagna, Eugenia Borgonovo, professionista del mondo musicale e A&R per l’etichetta discografica Sugar Music. 

Per annunciare la nascita, Zanotti ha scelta una frase tratta da ‘Pastello bianco’, una delle canzoni più amate della band. 

