News

Pier Paolo Pasolini, Veltroni: “La sua morte rimane un mistero ma non l’ha ucciso Pelosi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "La morte di Pasolini rimane un mistero. Per varie ragioni ho approfondito la vicenda e rimango dell'idea che Pasolini non fosse stato ucciso da Pelosi, me lo disse lo stesso Pelosi". Così l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni a Radio Radicale, durante l'inaugurazione dell'opera di Nicola Verlato 'Assassinio di P.P.P/ Marlowe' allestita nella Sala della Sacrestia del complesso di Vicolo Valdina a Roma.  "Ho grande nostalgia della sua libertà, della sua irregolarità, del suo coraggio, al tempo stesso del suo impegno civile", ha aggiunto Veltroni a quasi 50 anni dalla morte del poeta assassinato all'idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S...

Regioni, Ciambetti (Consiglio Veneto): “Diventino protagoniste nuovo patto...

Regioni, Pallante (Consiglio Molise): “Futuro territori passa anche...

Pasolini, a Roma ‘Sguardi d’archivio’: il ritratto di...

Regioni, Balleari (Consiglio Liguria): “Con Cnel percorso nuovo...

Bublik, nervi tesi a Parigi: batte Popyrin e...

Regioni, Bitti (Cnel): “Welfare e servizi sociali territoriali...

Regioni, Mallen (Cnel): “Con enti locali sono primo...

La mente arriva al top a 55 anni,...

Regioni, Pirani (Cnel): “Attori fondamentali nei processi di...