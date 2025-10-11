Piantedosi: “Sarebbe bello vedere Meloni presidente della Repubblica”

(Adnkronos) – Giorgia Meloni futuro capo dello Stato? A lanciare la candidatura il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla 'Festa dell'Ottimismo 2025', organizzata da 'Il Foglio' presso il Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, a Firenze. "E' donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese – dice Piantedosi -, dopo aver avuto il primo presidente del Consiglio donna avere in un prossimo futuro il presidente della Repubblica nella persona di Giorgia Meloni". "Siamo contentissimi tutti di avere ancora per quattro anni come presidente della Repubblica Sergio Mattarella e siamo contentissimi di avere la presidente del Consiglio Meloni per i prossimi sette anni. Sarebbe, comunque, una bella cosa per tutti se un giorno, a tempo debito…la Meloni al Quirinale. E' giovane e ha tutto il tempo per poterlo fare, e ha dimostrato di saper interpretare in maniera molto bilanciata e equilibrata un ruolo così importante", ha concluso Piantedosi.

