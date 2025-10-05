News

Pg Patronaggio: “Falcone e Borsellino ipocritamente celebrati da morti”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano dei maestri, avevano voglia di seminare il germe della legalità, credevano nel gruppo, credevano in una magistratura diversa da quella che ancora allora dialogava con la mafia e ne disconosceva la capacità di condizionate la società e mortificare la vita democratica". Lo ha detto il Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio intervenendo al convegno organizzato dall'Anm sull'isola dell'Asinara per ricordare i due giudici a 40 anni dalla permanenza sull'isola per scrivere il maxiprocesso. "Francesca Morvillo avrebbe avuto oggi 80 anni, 85 Paolo Borsellino e 86 Giovanni Falcone – prosegue Patronaggio – ma gli eroi sono sempre giovani e belli nel ricordo dei posteri, perché giovani e belle erano le loro idee. Spesso osteggiati in vita e molto più spesso ipocritamente celebrati da morti". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Musetti-Darderi domani a Shanghai: orario, precedenti e dove...

Sinner, e ora? Come cambia il ranking Atp...

Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12...

Sinner, infortunio a Shanghai? Jannik zoppica e si...

Fiorentina-Roma 1-2, rimonta giallorossa con Soulé e Cristante....

Treviso, bambino di 3 anni morso al volto...

‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale a...

Sinner solito fenomeno anche con… il pallone: che...

Gp Singapore: Norris trionfa davanti a Verstappen, alla...

Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai – Il match in...