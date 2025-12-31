News

Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tragico incidente ferroviario in Perù. Almeno una persona è morta quando due treni si sono scontrati sulla tratta usata dai turisti diretti a Machu Picchu. La vittima è il macchinista di uno dei convogli coinvolti nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, ha reso noto il ministero della Giustizia. In precedenza la Polizia aveva confermato un bilancio che parlava di almeno 30 feriti a causa dello scontro sulla tratta Ollantaytambo-Machu Picchu. E’ stata aperta un’inchiesta. L’ambasciata americana ha confermato che ci sono cittadini statunitensi tra i feriti. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

The Cure, Rosalía e Iron Maiden, il 2026...

Ucraina, Zelensky: “Russia vuole isolare Odessa”. Il nuovo...

Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati:...

Cenone di Capodanno, ecco come evitare la trappola...

Influenza, quasi un milione di italiani a letto...

Capodanno, da Roma a Milano: tutti i concerti...

Ucraina, Zelensky chiede a Trump truppe Usa per...

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 30 dicembre

Teatro all’asta, appello in rima di Pingitore: “Salvate...

Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia...