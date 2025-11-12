News

Peppe Quintale: “Ho perso 43 kg, ho imparato a volermi bene”. E Balivo lo corregge

Peppe Quintale ha perso 43 chili in un anno. Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, il comico ha raccontato: “Pesavo 126 kg, alla fine 43 non sono così tanti”.  

Quintale ha raccontato di aver affrontato il percorso senza l’aiuto di specialisti, affidandosi alle sue competenze: “Conosco il mio corpo, sono laureato in scienze motorie quindi conoscevo alcune cose del mestiere. Ma è stato un momento in cui ho scelto di volermi bene, ho fatto uno switch con la testa e ho cambiato regime alimentare”, ha detto il comico che è stato interrotto subito da Caterina Balivo: “La tua frase Peppe potrebbe essere non politicamente corretta”, ha detto.  

La conduttrice ha invitato l’ospite a riflettere sulla sua affermazione: “Tu hai cominciato a volerti bene solo quando hai cambiato regime alimentare. Vuol dire che, se eri in sovrappeso, non ti volevi bene?”. “Il focus è stato su me stesso, volevo stare meglio. Ecco cosa intendo”, ha replicato Quintale, chiarendo il suo pensiero.  

