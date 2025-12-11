News

Pedro Sanchez persona dell’anno 2025 per l’Espresso

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Pedro Sánchez è la Persona dell’Anno 2025 secondo il settimanale L’Espresso che domani, venerdì 12 dicembre, gli dedica la copertina con un’intervista esclusiva.  

Tra i temi affrontati dal presidente del governo spagnolo: il rapporto Europa-Stati Uniti nell’era Trump, l’alternativa progressista ai governi di destra, il doppio standard applicato sulle guerre in Ucraina e a Gaza, la posizione del Comitato olimpico internazionale sulla partecipazione di Israele ai Giochi invernali, la ricetta economica della crescita spagnola.  

A proposito di Unione europea: “Il paradosso è che più abbiamo bisogno di europeismo, più governi di stampo nazionalista e reazionario nascono. E non fanno altro che indebolire il progetto europeo”, ha dichiarato Sánchez.  

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Putin chiama Maduro: “Solidarietà di fronte a pressioni...

Da immobile in disuso a nuovo laboratorio antidoping....

Ambiente, dalle foreste ai ghiacciai: studio sui servizi...

Ballando con le stelle, Panatta e Bertolucci ballerini...

Rosanna Banfi, libera dal tumore: “Oggi è una...

Crolla balcone a Taranto, due feriti: uno è...

Open Arms, udienza Cassazione rinviata al 17 dicembre

Obeso o sovrappeso 1 ragazzo su 5, proposta...

Cip e Rai fanno squadra per Milano Cortina...

Truccava le partite, squalifica record nel tennis: Folliot...