Pasta, Proietti (Ismea): “Impegno a sostegno filiera ad ampio raggio”

"La pasta è un alimento simbolo della dieta mediterranea ed è parte integrante della nostra cultura alimentare". Lo ha detto Livio Proietti presidente Ismea intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione integrata Masaf, Ismea in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo, che vede protagoniste le campionesse olimpiche della nazionale azzurra di volley, per la promozione della filiera della pasta italiana. "L'Italia è il primo produttore globale, con una produzione costantemente in crescita e vanta una leadership mondiale indiscussa, trainando efficacemente l'immagine del Made in Italy. Come Ismea, – ha aggiunto Proietti – l'impegno a sostegno di una filiera così strategica è ad ampio raggio, sia attraverso campagne di valorizzazione – come questa in collaborazione con la Fipav che punta a sottolineare il nesso tra sport e buona alimentazione,- sia attraverso il rafforzamento dei contratti di filiera e della tracciabilità per garantire qualità e competitività".