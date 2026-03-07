News

Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi e torna nel medagliere

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Russia torna a vincere una medaglia paralimpica dopo 12 anni, grazie a Varvara Voronchikhina. Oggi, sabato 7 marzo, l’atleta nata nel 2002 in Siberia ha conquistato il bronzo nella discesa libera femminile categoria standing a Cortina. Un risultato che arriva in un contesto particolare, considerando la guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina e le polemiche che hanno accompagnato la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici a Verona, visto il boicottaggio di diversi Paesi dopo che il Comitato Paralimpico Internazionale aveva ammesso sei atleti russi e quattro bielorussi con inno e bandiera. 

Voronchikhina, 23 anni, ha espresso la sua gioia dopo il traguardo raggiunto: “Per noi è stato un lungo periodo senza una bandiera. Sono davvero felice e anche tutto il mio paese e i miei compagni di squadra lo sono”. I russi hanno poi vinto un’altra medaglia di bronzo con il 29enne Alexey Bugaev, sempre nella discesa libera standing.  

