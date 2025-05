(Adnkronos) – "Oggi Papa Leone XIV inizia il suo Ministero petrino. C'è un legame indissolubile tra l'Italia e il Vicario di Cristo", scrive sui social la premier Giorgia Meloni, presente in Piazza San Pietro per la cerimonia di intronizzazione del Pontefice. "Il popolo italiano guarderà a lui e alla Chiesa come guide e punti di riferimento, in questo complesso tornante della storia", conclude la presidente del Consiglio. —[email protected] (Web Info)