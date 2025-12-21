News

Pallavolo, De Giorgi: “Ogni passo ci ha permesso di confermarci campioni del mondo”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Si è svolta al Salone d’Onore del Coni di Roma la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20ª edizione del Premio Asi Sport & Cultura, appuntamento che da vent’anni racconta lo sport italiano non solo attraverso i risultati, ma soprattutto attraverso i valori che lo rendono uno strumento di crescita sociale e culturale. Nel corso dell’evento è intervenuto Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile, che ha ripercorso il percorso della squadra in questi ultimi anni. “È stato un lungo viaggio, perché si ricominciava un nuovo ciclo anche se non da zero: eravamo campioni del mondo in carica, ma il quarto posto alle Olimpiadi ci ha dato stimoli importanti di riflessione per migliorare e ripartire nel modo migliore”. 

Un cammino reso ancora più complesso dai cambiamenti del calendario internazionale. “Con il Mondiale diventato biennale, ci siamo trovati subito ad affrontare una competizione tecnicamente tra le più difficili, con tutte le squadre del mondo, e questo ci ha permesso di capire se avevamo davvero fatto dei passi in avanti”, ha spiegato De Giorgi, sottolineando come il percorso sia stato fatto di “momenti di riflessione ma anche di tanto lavoro”. Fondamentale, in questo processo, la risposta del gruppo: “i ragazzi hanno dato una grandissima disponibilità, si sono messi a completa disposizione per migliorare quegli aspetti che ci hanno poi permesso di confermarci campioni del mondo”, ha aggiunto il ct. Guardando avanti, De Giorgi ha ribadito come l’asticella continui ad alzarsi: “quando si vince bisogna sapersi confermare. Questo gruppo da più di quattro anni arriva sempre a giocarsi le medaglie ed è un aspetto centrale del nostro percorso”. 

sport

