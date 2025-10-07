News

Paire sbarca… a Roma: il tennista francese giocherà in A1 con l’Eur

by Adnkronos
by Adnkronos


Benoit Paire non smette mai di stupire. Dopo una carriera vissuta tra alti e bassi, ma con indubbio talento, il tennista francese ha deciso ripartire dalla Serie A1, il massimo campionato nazionale di tennis e lo farà giocando a Roma, con l'Eur Sporting Club. La società della Capitale ha infatti presentato la rosa per la nuova stagione e tra i nomi spicca proprio quello di Paire, il cui best ranking è stato il 18esimo posto nella classifica generale Atp raggiunto nel 2016. "Ciao, sono molto felice di unirmi all'Eur Sporting Club di Roma. Vi aspetto presto in campo", è stato il messaggio di Paire ripubblicato dal profilo Instagram ufficiale del club. Nonostante l'annuncio del tennista francese però, la squadra capitolina è stata battuta per 5-1 a Bolzano dal TC Rungg, nella prima giornata di campionato.  
