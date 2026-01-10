Padova, 22enne scomparsa da quattro giorni: in corso ricerche nella zona di Teolo

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di una ragazza di 22 anni di Padova, Annabella, scomparsa dalla sera del 6 gennaio quando, alle 20, è uscita dalla propria abitazione, allontanandosi in bicicletta senza fare ritorno.

Anche le squadre del Soccorso alpino di Padova stanno partecipando alle ricerche insieme ai vigili del fuoco. Dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza, che non è più raggiungibile dal giorno seguente, risulta interessata la zona di Teolo.

Attivati ieri sera dalla Prefettura, i soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, perlustrando la sentieristica e battendo l’area circostante.

