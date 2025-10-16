News

Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite

by Adnkronos
(Adnkronos) – E' morto il ragazzo di Roma ferito intorno alle 23 di ieri sera a Ostia con una coltellata alla coscia destra al culmine di una lite. Il giovane era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi e sottoposto a intervento chirurgico. Il 20enne era stato accoltellato intorno alle 23 di ieri in via Forni, a Nuova Ostia, dopo una lite tra più persone, forse per motivi di droga.   
