Ora solare in arrivo, ultimo weekend e poi bisogna spostare le lancette

(Adnkronos) – L'ora solare è in arrivo. Lo spostamento delle lancette si avvicina: inizia l'ultiima settimana prima del cambio dell'ora, che scatterà come al solito nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, con l'autunno che entra nel vivo e con le giornate che progressivamente 'si accorciano'. I benefici dell'ora solare Con l'arrivo dell'ora solare, il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più brevi. Il ritorno all'ora legale avverrà in primavera. Quando cambierà l'ora Come sempre l'ora cambierà la notte tra l'ultimo sabato e l'ultima domenica di ottobre che quest'anno cade un giorno in anticipo rispetto al 2024. Sposteremo le lancette alle 3 del mattino di domenica 26 ottobre 2025. Come spostare le lancette dell'orologio Bisognerà riportare indietro di 60 minuti le lancette degli orologi analogici e digitali non smart, mentre la maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiorneranno automaticamente. Dagli smartphone ai computer, è sempre buona abitudine però controllare che effettivamente l'orario impostato sia quello corretto.

