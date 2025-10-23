News

Omicidio nel Torinese, ucciso in strada a Collegno: aggressore in fuga

by Adnkronos
Omicidio in strada nella notte tra mercoledì e giovedì intorno all’una e mezza a Collegno, nel Torinese. Un uomo di 39 anno è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato che lo ha colpito più volte con un’arma da taglio e poi si è dato alla fuga. A lanciare allarme è stato una passante al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato inviano di rianimare la vittima che è deceduta. A effettuare i rilievi i carabinieri al lavoro per rintracciare l’aggressore tuttora in fuga. 
