News

Omicidio di Charlie Kirk, l’annuncio di Trump: “Arrestato il killer, spero lo condannino a morte”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Penso, con un alto grado di certezza, che lo abbiamo in custodia. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro". Lo ha dichiarato in un'intervista a Fox and Friends il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito del killer dell'attivista conservatore, Charlie Kirk ucciso in un campus universitario nello Utah. ''Spero che venga condannato a morte'', ha aggiunto Trump parlando a Fox and Friends. "Kirk era un'ottima persona e non meritava questo", ha aggiunto Trump. Il sospetto killer di Kirk è stato segnalato alla polizia da "una persona a lui vicina", ha svelato Trump. "In pratica, qualcuno che gli era molto vicino lo ha denunciato. Qualcuno che gli è vicino riconosce anche una piccola inclinazione della testa, cosa che nessun altro farebbe", ha spiegato Trump. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

“Cecchino che ha ucciso Kirk non è uno...

Rottamazione, Paperoni e Ires: le ipotesi sul tavolo...

Corona (Crea): “Da situazione ambientale e geopolitica impatti...

Giraudo (Inseec): “Nella storia il legno è stato...

Tyson torna sul ring a 60 anni e...

Milano, al Chiosco Giannasi raccolta fondi per l’Airc

Giornalista cacciata dalla Flotilla, Tajani: “Brutto episodio censura”

Trump e i dazi: l’Europa resiste, la Cina...

Revenge porn, video choc ragazza di Foggia: “Mie...

Armani, dalle zanne d’elefante alla tigre tappeto: in...