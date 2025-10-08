News

Nuova Flotilla denuncia: “Siamo stati attaccati da Israele”

by Adnkronos
(Adnkronos) – La nuova Flotilla diretta a Gaza ha denunciato che Israele ha attaccato almeno tre delle sue navi in acque internazionali. Composta da nove navi e in navigazione da più di una settimana verso la Striscia, la Freedom Flotilla Coalition (Ffc) afferma che oggi mercoledì 8 ottobre l'esercito israeliano ha attaccato e intercettato "illegalmente" almeno tre delle sue imbarcazioni, mentre si trovavano a 120 miglia nautiche (circa 220 chilometri) dall'enclave palestinese. A essere prese di mira le navi Gaza Sunbirds, Alaa al Najajr e Anas al Sharif – che prende il nome dal famoso giornalista ucciso in agosto insieme ad altri quattro colleghi dell'emittente qatariota Al Jazeera in un attacco israeliano – alle 4.34 (ora locale), secondo quanto riportato in un comunicato diffuso sul sito dell'organizzazione.   
