News

Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo. E’ il bilancio di un grave incidente che si è verificato oggi 20 ottobre alla stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. A quanto si apprende dalle prime informazioni si tratterebbe di tre giovani intorno ai 20 anni di origine straniera che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero attraversato i binari e sarebbero stati investiti da un treno partito da Torino e diretto a Milano. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è interrotta in entrambe le direzioni.  Il vicepremier e ministro Matteo Salvini "è profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che – dalle prime informazioni – si trovavano sui binari senza autorizzazione". Salvini, si legge in una nota, "ha chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Il commissario Ricciardi 3, l’anticipazione di Lino Guanciale:...

Imprese, Marino (Commissione europea): “Comunicare oggi significa capire...

Imprese, Vacarini (Unipol): “Diventino media company per dialogare...

Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia....

Veneto, SocialCom: “Piace sui social, sentiment positivo all’80%”

Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman...

Imprese, Vallifuoco (Brand journalism festival): “Serve un nuovo...

Wifi lento, i controlli utili e come evitare...

De Nicola (Sin): “Abbiamo farmaci capaci di rimandare...

Brambilla (Nipro): “Simulation Academy chiude gap teoria-pratica in...