Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio

(Adnkronos) –

Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull’Italia con il ciclone di Natale. Oggi, mercoledì 24 dicembre, il maltempo domina la giornata della vigilia con allerta meteo arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 9 regioni secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Protezione civile.

Nelle prossime ore, complici correnti freddi provenienti da Nord, la neve sarà protagonista anche a quote relativamente basse. Si presenterà in collina in Piemonte e Emilia Romagna, mentre sarà a quote superiori in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’ondata di maltempo sarà caratterizzata da pioggia abbondante che cadrà in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle del Centro.

Riflettori puntati soprattutto sull’Emilia Romagna, in cui scatta l’allerta arancione. Il rischio idraulico (alluvioni e allagamenti) riguarda soprattutto la costa romagnola, la costa ferrarese, la collina emiliana centrale, la pianura bolognese, la bassa collina e pianura romagnola, la montagna bolognese, la collina bolognese, l’alta collina romagnola, la montagna romagnola e la pianura ferrarese.

In settori dell’Emilia Romagna (pianura modenese, montagna emiliana centrale, pianura reggiana di Po e pianura reggiana) l’allerta è gialla per rischio idraulico così come in Calabria (versante Tirrenico Centro-settentrionale e versante Tirrenico settentrionale). E’ allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria. Il rischio idrogeologico riguarda sempre Abruzzo, Calabria, Molise e Campania, Emilia Romagna (montagna emiliana centrale), Lazio, Marche e Toscana.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)