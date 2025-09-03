News

Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto rinvio a giudizio per parroco e tecnico

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Chiesto il processo per don Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari e per Vincenzo Nanocchio, il tecnico elettricista accusati di omicidio colposo nel caso del neonato morto lo scorso 2 gennaio dopo essere stato lasciato nella culla termica della chiesa.  "E' stata fatta una richiesta di rinvio a giudizio ed è stata fissata l'udienza preliminare per il 23 ottobre. Le contestazioni che sono state fatte – spiega all'Adnkronos l'avvocato Salvatore D'Aluiso, che assiste don Antonio Ruccia – appaiono più collegate all'aspetto tecnico dell'impianto e che ovviamente, a nostro avviso, non possono riguardare direttamente don Antonio, e contemporaneamente bisognerà fare anche degli accertamenti che noi abbiamo già commissionato ai nostri consulenti medico legali per verificare anche le condizioni del neonato nel momento in cui fu posto all'interno della struttura". (di Silvia Mancinelli) —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezia, 100 maxi foto in Piazza San Marco...

Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora...

Massimo Moratti “fuori dalla terapia intensiva”, l’annuncio della...

Serie A, Roma-Lazio si giocherà domenica 21 settembre...

Danza, al via Festival internazionale ad Agrigento con...

F1, Piastri a Monza cerca l’ottava sinfonia: trionfo...

Dubbi su Europa (Francia) e Stati Uniti (Fed):...

Ghedina: “Cortina sconosciuta? Qualcuno ha fatto un’uscita infelice,...

Lo studio, baxdrostat riduce ipertensione non controllata o...

Global Sumud Flotilla, Il Tempo: “Esclusi da conferenza...