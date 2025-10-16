News

Nel 2026 il 70° Congresso nazionale ingegneri si terrà a Trieste

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il 70° Congresso nazionale degli ingegneri si terrà a Trieste nel 2026. L’annuncio è stato dato oggi i occasione della giornata di chiusura dell’edizione 2025, dal titolo ‘Visioni’.  Un evento ‘itinerante’ che ha avuto come tappa principale il Teatro delle Muse di Ancona; a poche centinaia di metri dal porto attraccata una nave da crociera che ha ospitato oltre 1.300 congressisti provenienti da tutta Italia. E proprio con la ‘nave-albergo’ gli ingegneri sono salpati alla volta di Rijeka, in Croazia, per uno scambio culturale e professionale tra i colleghi dei due Paesi. L’obiettivo raggiunto è stato quello di mettere a confronto informazioni, condividere conoscenze e scambiare pareri e punti di vista su argomenti di valenza internazionale. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Clima, Pichetto: “Di Cop30 mantenere obiettivo finale e...

Giovannini (Asvis): “Green Deal non è strategia ambientalista...

Ue, Corazza: “Mettere al centro del Green Deal...

Britney Spears sbotta sui social contro l’ex marito:...

Congresso ingegneri, dibattito su Correttivo Codice contratti e...

Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti...

Nasce il Circolo della Storia, capire il presente...

Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex – beyond...

Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta prima...

Premio Galeno 2025, osimertinib vince nella categoria Real...