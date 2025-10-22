News

Naufragio al largo della Tunisia: morti 40 migranti, altri 30 soccorsi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste della Tunisia. Secondo quanto riferito all'Afp da un portavoce della procura della città di Mahdia, 40 migranti provenienti dall'Africa subsahariana – e tra loro alcuni minori – sono morti nel naufragio del barcone a bordo del quale si trovavano al largo di Salakta, villaggio sulla costa sudorientale della Tunisia non lontano da Mahdia. Altre 30 persone sono state soccorse. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Malattie neurologiche prima causa di disabilità, a Padova...

Dermatite atopica, raccolta firme per inserirla in Piano...

Comastri (Lea): “Sostenere concretamente i bambini che balbettano”

Flotilla, esposti attivisti: Procura indaga per sequestro di...

Chef Delicato: “Essere cittadini attivi rende la comunità...

Aurigemma (Lazio): “Una legge regionale per affrontare la...

Tagliaferri (Ales): “Difensore civico avvicina i giovani a...

Cancro alla prostata, Dna potrebbe svelare rischio basso...

Fermariello (Roma Capitale): “Un decalogo per aiutare bambini...

Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo...