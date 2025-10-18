News

Nathalie Caldonazzo si sposa, la scelta dopo 11 mesi d’amore con Filippo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Nathalie Caldonazzo si sposa. L'attrice lo ha annunciato in esclusiva oggi, sabato 18 ottobre, ospite a Verissimo: "Ci sposeremo il 25 maggio 2026", ha detto Nathalie che sposerà il compagno Filippo. Una storia d'amore cominciata da poco, solo 11 mesi, ma il colpo di fulmine risale a tanti anni fa: "Filippo mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. Quando mi ha vista io ero con Massimo Troisi. Dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita", ha raccontato la 56enne nel salotto di Silvia Toffanin. L'incontro tra i due è avvenuto solo di recente grazie alla sorella di Nathaly che ha fatto da cupido: "Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì, dicendomi: 'Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre'". Un amore che ha resistito ai dubbi iniziali: "È bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene".  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva...

Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam...

Gp Austin, Verstappen vince gara sprint e riapre...

Torino-Napoli 1-0, Simeone stende Conte e ferma gli...

“Accelerare rimpatri in Afghanistan”, la richiesta di 20...

Attentato a Ranucci, nuovo sopralluogo: al vaglio le...

Bomba day a Verona, domenica chiuse A4 e...

Rune, lacrime a Stoccolma: abbandona il campo per...

Gaza, Netanyahu: “Valico di Rafah resterà chiuso fino...

StatisticAll2025, Camisasca (Istat): “Pa punti su formazione per...