Napoli, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato 45enne

(Adnkronos) – Tentativo di rapimento di un bambino ieri sera al supermercato di Caivano (Napoli): arrestato 45enne. È accaduto martedì intorno alle 19.30.  

I Carabinieri dopo una chiamata hanno raggiunto il supermercato Md di via Atellana e hanno parlato con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.  

Dagli accertamenti è emerso che poco prima due donne erano con i loro bambini nel market e avevano appena terminato di fare la spesa. Mentre stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni, un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si sarebbe avvicinato a loro. Visibilmente ubriaco, in compagnia di altre due persone, avrebbe deciso di avvicinarsi alle due donne che erano davanti alla porta scorrevole.  

“Questo non è tuo figlio, dammelo”, avrebbe detto l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni. Mentre il piccolo correva avanti e indietro davanti al market, l’uomo si sarebbe avvicinato al bambino tentando di prenderlo in braccio. A quel punto è intervenuta anche l’amica della donna che si è frapposta. Lui non si sarebbe arreso e avrebbe provato ad afferrare il piccolo. La donna è riuscita a mettere però il proprio figlio dietro di sé e a entrare nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l’ha inseguita e anche all’interno del market avrebbe provato ad afferrare il bambino. Intervenuta una cassiera che ha fatto da scudo tra le urla, l’uomo è poi scappato.  

I Carabinieri poco dopo hanno sorpreso il 45enne che bazzicava ancora nei pressi del market e lo hanno arrestato. L’uomo è stato trasferito in carcere, deve rispondere di tentato sequestro di persona. 

