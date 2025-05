Napoli, ascensore precipita: 4 persone ferite. Salvate da cavo d’emergenza

(Adnkronos) – Ascensore precipita con 4 persone a bordo: tutti feriti e sotto choc, ma salvati dal cavo di emergenza. È accaduto nella serata di ieri a Torre del Greco nel Napoletano. Secondo quanto si apprende, 4 persone sono rimaste ferite per la caduta di un ascensore, precipitato dal terzo al primo piano di un condominio di via Madonna del Principio. La caduta della cabina è stata interrotta dal cavo di emergenza, ma i 4 occupanti sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave. Tutti sotto choc, padre, madre e due figli sono tuttora ricoverati tra l'ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, dopo essere stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118. —[email protected] (Web Info)