News

Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 carabinieri per la morte di Ihaza Anthony, il 35enne morto in ambulanza dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri a Chiaia con una scarica di taser. Il reato contestato è eccesso colposo dell'uso legittimo di armi. L'autopsia sul corpo del giovane è stata fissata per l'inizio della prossima settimana. 
Da stabilire se ci sia nesso di casualità tra l'utilizzo dello strumento in dotazione all'Arma dei Carabinieri e la morte del 35enne, avvenuta dopo un intervento dei militari, giunti sul posto per una lite in famiglia. Tra gli accertamenti disposti, anche una perizia tecnica sul taser, che è stato sequestrato.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a...

Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile...

Cecchetto a ‘Ciao Maschio’: “Linus? Gli ho risolto...

Todaro a ‘Ciao Maschio’: “Il fallimento più grande?...

Incidente sulla statale ‘Adriatica’ a Ferrara, tre morti

Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: “Rilasciate...

Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in...

Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre...

Ornella Muti: “Ho tradito, sono stata tradita ma...

Trump, parla il medico: “Ottima salute, età cardiaca...