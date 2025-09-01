News

Musetti-Munar, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Prima volta agli ottavi di finale degli Us Open per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 1 settembre, l'azzurro affronta Jaume Munar in un match che mette in palio i quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Il numero 10 del ranking arriva dal successo nel derby contro Cobolli, mentre lo spagnolo ha eliminato il belga Bergs nel terzo turno. In caso di passaggio del turno, Musetti ai quarti di finale potrebbe trovare Jannik Sinner, atteso dal match contro Aleksandr Bublik.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tajani risponde a Bayrou: “Italia non è paradiso...

Malattie rare, amiloidosi cardiaca da transtiretina: farmaco rallenta...

Milano, Abimelech (Cisl): “Città attrattiva? Sì ma a...

Bublik ‘attacca’ il doppio: “Non è vero tennis”....

Khelif sfida World Boxing: ricorso al Tas per...

Cremona, recuperata l’auto finita nel Po: all’interno il...

Cyber attacco ai sistemi informatici Ordine giornalisti Lazio....

‘Problemi di salute’, Blanco costretto a saltare due...

Fedez, la fidanzata Giulia Honegger compie gli anni:...

epìLate svela “Sotto la Superficie”, il vero prezzo...