Musetti-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, martedì 13 maggio, affronta il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Nei due turni precedenti Musetti, entrato per la prima volta in carriera nella top ten del ranking Atp raggiungendo la posizione numero nove, ha battuto prima il finlandese Virtanen e poi lo statunitense Nakashima. La sfida tra Musetti e Medvedev è in programma oggi, lunedì 12 maggio, non prima delle 14 sulla Grand Stand Arena. I due tennisti si sono affrontati in due occasioni, entrembe vinte dal russo: Medvedev si è imposto, nell'agosto del 2023, in due set prima a Toronto e poi, pochi giorni dopo, a Cincinnati. Musetti-Medvedev, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il match dell'azzurro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e si potrà seguire in streming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay. —[email protected] (Web Info)