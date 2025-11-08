News

MotoGp Portogallo, oggi qualifiche e sprint: orario e dove vederle

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio del Portogallo. Oggi, sabato 8 novembre, a Portimao vanno in scena le qualifiche e la gara sprint del penultimo appuntamento del Motomondiale. In Algarve grande attenzione su Nicolò Bulega, che sostituisce sulla Ducati ufficiale il campione del mondo Marc Marquez, infortunato. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, sostituiti da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro. Ecco orari di oggi e dove vedere i vari appuntamenti in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi, sabato 8 novembre, del Gran Premio del Portogallo:  

Ore 11.45: qualifiche 

Ore 15.55: sprint 

Le qualifiche e la gara sprint del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Uova biologiche o allevate a terra: ecco i...

Battaglia per Pokrovsk, Zelensky: “E’ dura”. Russia prepara...

Tra colloqui e scambi, si rafforzano i legami...

Dallo sciopero della Cgil ai rilievi di Confindustria,...

Cina, immagini satellitari rivelano nuova corsa agli armamenti:...

G20, Trump non ci andrà: “Sudafrica massacra afrikaner”

Addio a James Watson, premio Nobel scopritore del...

Hamas consegna corpo di un altro ostaggio. Mandato...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 novembre

Milano, incendio in un palazzo di 7 piani:...