News

Monza-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
L'Inter torna in campo in amichevole. Oggi, martedì 12 agosto, i nerazzurri sfidano il Monza – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – all'U-Power Stadium di Monza nella loro seconda uscita della preparazione estiva. A poche settimane dall'inizio del campionato infatti, con la Serie A che partirà ufficialmente il weekend del 24 agosto, la squadra di Chivu ha giocato finora una sola amichevole contro il Monaco, vinta per 2-1, a causa degli impegni nel Mondiale per Club, in cui l'Inter è stata eliminata agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense.  La sfida tra Monza e Inter è in programma oggi, martedì 12 agosto, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Birindelli; Colpani, Caprari; Keita. All. Bianco 
Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zalewski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chivu  Monza-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali di Sportitalia. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Sportitalia.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Dalla cocaina rosa alla ketamina, ecco i rischi...

Jesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni...

Ucraina, leader Ue:”Percorso pace non può essere deciso...

Regionali, ‘caos calmo’ nel centrodestra: è stand by...

Dazi, Trump: “Firmato estensione tregua con Cina per...

Paolini-Krueger: orario, precedenti e dove vederla in tv...

Italia nella morsa del caldo, sale l’allerta afa:...

Sinner non si ferma mai, allenamento notturno: “Andiamo...

Sinner agli ottavi di Cincinnati, Diallo battuto in...

Blackout e allarme antincendio, Sinner e la serata...